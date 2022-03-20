Путин и Шойгу хотят отправить воевать в Украину несовершеннолетних из "Юнармии" – ГУР

Из-за нехватки живой силы Кремль готовится задействовать несовершеннолетних из "Юнармии" в войне против Украины. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны.

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Украинская разведка опубликовала документ, подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В приказе от 15 марта речь идет о привлечении к боевым действиям в Украине человеческого резерва в возрасте 17-18 лет из движения "Юнармия". Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки личного состава в кратчайшие сроки.

"Юнармия" – это российская детско-юношеская милитарная организация при Минобороны РФ. Движение отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети от восьми лет.

В разведке напоминают, что аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. Тогда учащихся старших классов отправляли в подразделениях "Гитлерюгенд".

По данным Генштаба ВСУ, сейчас зафиксированы признаки подготовки войск Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины.

Также Россия собирает наемников в Сирии для переброски на фронт в Украину, однако те, по данным разведки, рассматривают это как шанс дезертировать и перебраться в ЕС.

Оксана Житнюк

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