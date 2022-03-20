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Путин и Шойгу хотят отправить воевать в Украину несовершеннолетних из "Юнармии" – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 13:56
Путин и Шойгу хотят отправить воевать в Украину несовершеннолетних из
Юнармия (Фото - ЕРА)

Из-за нехватки живой силы Кремль готовится задействовать несовершеннолетних из "Юнармии" в войне против Украины. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны.

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Украинская разведка опубликовала документ, подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В приказе от 15 марта речь идет о привлечении к боевым действиям в Украине человеческого резерва в возрасте 17-18 лет из движения "Юнармия". Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки личного состава в кратчайшие сроки.

"Юнармия" – это российская детско-юношеская милитарная организация при Минобороны РФ. Движение отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети от восьми лет.

В разведке напоминают, что аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. Тогда учащихся старших классов отправляли в подразделениях "Гитлерюгенд".

Путин и Шойгу хотят отправить воевать в Украину несовершеннолетних из "Юнармии" – ГУР

Путин и Шойгу хотят отправить воевать в Украину несовершеннолетних из "Юнармии" – ГУР

Оксана Житнюк
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Cергей Шойгу война владимир путин юнармия
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