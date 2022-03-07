Путин игнорирует обращения глав государств об эвакуации их студентов из Сум – омбудсмен

Более 2000 иностранных студентов стали заложниками российских оккупантов из-за блокирования эвакуации из Сум. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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"Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 144, Нигерия – 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию. Всего 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Они все сейчас застряли в Сумах из-за российских обстрелов", – написала она.

По информации Денисовой, страна-агрессор игнорирует обращение руководителей этих государств с просьбой предоставить гуманитарные коридоры студентам.

В настоящее время осуществляются все возможные мероприятия для открытия завтра гуманитарного коридора на Полтаву для женщин, детей, пожилых людей и иностранных студентов.

РФ захотела эвакуировать людей из горячих точек, в том числе из Сум, в Беларусь и Россию. Украинская сторона считает эти маршруты эвакуации неприемлемыми и предложила свои варианты гуманитарных коридоров.

Вадим Ребрина

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