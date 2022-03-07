UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ захотела эвакуировать украинцев в Беларусь и Россию. Украина предложила свои коридоры

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 10:48

РФ захотела эвакуировать украинцев из горячих точек в Беларусь и Россию. Украинская сторона считает эти маршруты эвакуации неприемлемыми и предложила свои варианты гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр реинтеграции и вице-премьер Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, в 00:30 вчера пришло письмо от РФ, в котором оккупанты якобы "по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона" предложили объявить режим тишины с 10:00 и объявить коридоры для эвакуации из Киева в беларуский Гомель (затем – в Россию), из Харькова и Сум – в Россию.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом на самолетах улететь в Россию", – заявила она.

Верещук надеется, что Макрон понимает: его имя и искренние попытки помочь гражданским используются и манипулируются Россией.

Смотрите также: Убита целая семья. Еще один пример военных преступлений россиян в Украине: фото (18+)

Она отметила, что украинские граждане эвакуируются в западные области. Украина в ответ передала свои предложения гуманитарных коридоров, которые готова открыть с 10:00:

– Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванково – Киев – на поезде в Ивано-Франковс, Ужгород, Львов;

– Мариуполь – Портовское – Мангуш – в обход Никольского – Республика – Розовка – Вильмак – Пологи – Орехов – Запорожье;

– Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск;

– Сумы – Голубовка – Вильшана – Недригайлив – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

– Изюм – Грушеваха – Панютино – Лозовая;

– Балаклея – Гусаровка – Первомайский;

– Липцы, Стрелечья – Циркуны – окружная дорога Харькова – Мерефа;

– Харьков – поездом во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

Также Украина провела подготовку к доставке гуманитарных грузов в Мелитополь, Бердянск, Херсон, Сумы, Марипуоль, что также требует открытия гуманитарных коридоров, сказала Верещук.

Она призвала РФ безотлагательно подтвердить готовность к открытию таких коридоров и обеспечению режима тишины.

Украина требует от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров и сделать открытыми маршруты, которые указала украинская сторона.

Верещук призвала украинских граждан доверять и рассчитывать только на информацию из официальных источников украинской власти, а не сообщениям в росСМИ.

Читайте также: Миссия ОБСЕ покидает Украину. Ее офис в Мариуполе обстреляли

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарный коридор эвакуация ирина верещук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 