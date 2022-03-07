РФ захотела эвакуировать украинцев в Беларусь и Россию. Украина предложила свои коридоры

РФ захотела эвакуировать украинцев из горячих точек в Беларусь и Россию. Украинская сторона считает эти маршруты эвакуации неприемлемыми и предложила свои варианты гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр реинтеграции и вице-премьер Ирина Верещук.

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По ее словам, в 00:30 вчера пришло письмо от РФ, в котором оккупанты якобы "по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона" предложили объявить режим тишины с 10:00 и объявить коридоры для эвакуации из Киева в беларуский Гомель (затем – в Россию), из Харькова и Сум – в Россию.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом на самолетах улететь в Россию", – заявила она.

Верещук надеется, что Макрон понимает: его имя и искренние попытки помочь гражданским используются и манипулируются Россией.

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Она отметила, что украинские граждане эвакуируются в западные области. Украина в ответ передала свои предложения гуманитарных коридоров, которые готова открыть с 10:00:

– Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванково – Киев – на поезде в Ивано-Франковс, Ужгород, Львов;

– Мариуполь – Портовское – Мангуш – в обход Никольского – Республика – Розовка – Вильмак – Пологи – Орехов – Запорожье;

– Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск;

– Сумы – Голубовка – Вильшана – Недригайлив – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

– Изюм – Грушеваха – Панютино – Лозовая;

– Балаклея – Гусаровка – Первомайский;

– Липцы, Стрелечья – Циркуны – окружная дорога Харькова – Мерефа;

– Харьков – поездом во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

Также Украина провела подготовку к доставке гуманитарных грузов в Мелитополь, Бердянск, Херсон, Сумы, Марипуоль, что также требует открытия гуманитарных коридоров, сказала Верещук.

Она призвала РФ безотлагательно подтвердить готовность к открытию таких коридоров и обеспечению режима тишины.

Украина требует от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров и сделать открытыми маршруты, которые указала украинская сторона.

Верещук призвала украинских граждан доверять и рассчитывать только на информацию из официальных источников украинской власти, а не сообщениям в росСМИ.

Российские оккупанты два дня подряд срывали своими обстрелами эвакуацию из Мариуполя.

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Марк Сировой

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