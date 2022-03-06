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Эвакуация снова сорвана. Колонна мирных жителей не смогла выехать из Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 16:16

Эвакуационная колонна мирных жителей сегодня снова не смогла выехать за пределы Мариуполя: оккупанты начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города. Об этом в Telegram-канале сообщает глава Донецкой областной военной госадминистрации Павел Кириленко.

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"Вывозить людей в таких условиях крайне опасно", – отметил он.

Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, пока до пункта назначения не добралась и в настоящее время находится в пути.

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Валерия Кондратова
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