Путин на встрече с генсеком ООН заявил, что рассчитывает на договоренности с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем по теме войны РФ против Украины заявил, что рассчитывает на "договоренности на дипломатическом треке".

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"Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет военная операция (война против Украины. – Ред.), мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них", – сказал Путин.

Президент Владимир Зеленский с каждым днем и новым зверством армии РФ теряет веру в результат российско-украинских переговоров, однако все же считает, что встреча лидеров двух стран еще может завершить войну.

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Вадим Ребрина

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