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Путин на встрече с генсеком ООН заявил, что рассчитывает на договоренности с Украиной

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26.04.2022, 20:28
Путин на встрече с генсеком ООН заявил, что рассчитывает на договоренности с Украиной - Фото
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Российский диктатор Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем по теме войны РФ против Украины заявил, что рассчитывает на "договоренности на дипломатическом треке".

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"Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет военная операция (война против Украины. – Ред.), мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них", – сказал Путин. 

  • Президент Владимир Зеленский с каждым днем и новым зверством армии РФ теряет веру в результат российско-украинских переговоров, однако все же считает, что встреча лидеров двух стран еще может завершить войну. 

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Вадим Ребрина
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Антониу Гутерриш война переговоры Путин
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