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Зеленский: С каждым днем вера в результат переговоров с Россией пропадает

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 12:18
Зеленский: С каждым днем вера в результат переговоров с Россией пропадает - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский с каждым днем и новым зверством армии РФ теряет веру в результат российско-украинских переговоров, однако все же считает, что встреча лидеров двух стран еще может завершить войну. Об этом он заявил в интервью BFMTV, полную версию которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Он отметил, что сегодня украинская делегация еще официально разговаривает с российской.

Зеленский сказал, что в принципе выступает за встречу лидеров Украины и России, ведь считает, что на этом уровне можно остановить войну.

"Пока так. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым таким Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера, что будет результат таких переговоров, пропадают", – отметил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры
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