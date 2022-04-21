Зеленский: С каждым днем вера в результат переговоров с Россией пропадает
Президент Владимир Зеленский с каждым днем и новым зверством армии РФ теряет веру в результат российско-украинских переговоров, однако все же считает, что встреча лидеров двух стран еще может завершить войну. Об этом он заявил в интервью BFMTV, полную версию которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.
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Он отметил, что сегодня украинская делегация еще официально разговаривает с российской.
Зеленский сказал, что в принципе выступает за встречу лидеров Украины и России, ведь считает, что на этом уровне можно остановить войну.
"Пока так. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым таким Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера, что будет результат таких переговоров, пропадают", – отметил президент.
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