Зеленский отрицает, что РФ передала Украине проект документа: Играют сами с собой

Президент Владимир Зеленский опроверг заявление пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова о том, что Украине якобы передан российский проект документа, и теперь Киев якобы должен отреагировать на него.

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"Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел, уверен, что нам ничего не передали", – сказал Зеленский на совместной с главой Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.

"Мяч на нашей стороне? Я раньше неплохо играл в футбол. Там какие правила? Нужно, чтобы было две команды и мяч. Тут, мне кажется, что господин Песков сам с собой играет в футбол. Но на такие серьезные вещи с ними точно не играют. Нужно относиться очень серьезно. Поэтому мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – сказал президент.

Ранее сегодня Песков в комментарии о ходе переговоров заявил: "В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа". Об этом сообщает ТАСС.

После этого заявления советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил в комментарии LIGA.net, что "россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления".

"Что касается собственно переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", – сказал Подоляк.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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