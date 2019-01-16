Путин о ПЦУ: "Ни о какой духовной жизни речь не идет"

Владимир Путин и патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал создание Православной церкви Украины "опасным и безответственным политиканством", не имеющим ничего общего с "духовной жизнью". Об этом он сказал в интервью сербской газете Вечерние новости, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством", - сказал Путин.

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Также он считает, что "нет речи и о самостоятельности Православной церкви Украины". По словам Путина, ПЦУ полностью подконтрольна Стамбулу. При этом УПЦ МП, заявил он, "абсолютно независима в своих действиях".

Кроме того президент РФ считает, что главной целью создания ПЦУ является разделение народов России и Украины.

"ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством".

Ранее архиепископ Даниил Памфилийский Украинской православной церкви в США заявил, что РФ убеждена в своем суверенном праве на бывшие советские республики, но это несправедливо.

"Они оборвали евхаристическое общение с Константинополем. Я согласен с Албанским архиепископом, и сам это не раз говорил: выглядит так, что они взяли Иисуса Христа в заложники и манипулируют самым святым, что есть в церкви", - сказал архиепископ.