Путин обвинил Украину во вмешательстве в выборы США

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин не исключает вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году . Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма Revealing Ukraine, сообщает Эхо Москвы.

Отвечая на вопрос, было ли вмешательство со стороны Украины, Путин сказал: "Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Но точно совершенно, что украинские олигархи передавали деньги оппонентам Трампа. Делали они это самостоятельно либо с ведома властей – я не знаю".

Он уточнил, что Путин заявил, что не знает, передавали ли украинцы информацию для кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"Я не знаю этого. Честно говорю. Не буду говорить того, чего не знаю. У меня своих проблем хватает. Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет. Пытались создать уже благоприятное о себе мнение у будущего президента. Поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа, всячески поддерживая демократов", - подчеркнул Путин, не став вдаваться в детали.

В феврале 2018 года США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016-го. В Сенате США подтвердили вмешательство РФ.