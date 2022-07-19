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Путин посылает умирать в Украину в основном "нерусских" россиян, растет недовольство – ISW

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 05:23
Путин посылает умирать в Украину в основном
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин пытается оградить этнических русских от массовой мобилизации и отправки воевать в Украину. Россияне других национальностей несут непропорционально высокие потери и это уже вызывает недовольство. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 18 июля.

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Как отмечается, в Восточной Сибири появилось движение Новая Тува – антивоенная организация, состоящая из активистов тувинского национального меньшинства. В России их уже начали обвинять в распространении антивоенной пропаганды и разжигании межнациональной розни внутри РФ.

ISW и другие аналитики ранее отмечали преобладание среди оккупантов в Украине неэтнических российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других.

Эксперты ISW полагают, что вероятная попытка Путина оградить этнических русских от массовой мобилизации может вызвать сопротивление и внутреннюю напряженность в некоторых этнических анклавах России, которые, похоже, непропорционально несут на себе бремя войны. 

Читайте также: Низкокачественные солдаты с высокими зарплатами – анализ российских добровольцев от ISW

Наталия Медведева
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владимир путин мобилизация isw
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