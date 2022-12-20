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Путин принял доводы Лукашенко относительно вступления Минска в войну против Украины – ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 08:42
Путин принял доводы Лукашенко относительно вступления Минска в войну против Украины – ISW - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин, судя по всему, согласился с доводами беларуского диктатора Александра Лукашенко относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

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Как отмечается, во время встречи в Минске 19 декабря Лукашенко, вероятно, отклонил попытки Путина принудить Беларусь к дальнейшим уступкам по интеграции с Россией.

Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, при этом оба лидера отметили, что Беларусь все еще сталкивается с западной угрозой.

ISW продолжает считать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины маловероятно.

"Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив Лукашенко скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку", – говорится в отчете.

Аналитики прогнозируют, что Лукашенко, скорее всего, откорректирует свою риторику, чтобы дать беларусам правдоподобное объяснение, почему он вдруг отказался от акцентирования на фиктивной угрозе вторжения НАТО, которую он сфабриковал, чтобы присоединиться к путинскому катастрофическому вторжению в Украину.

Кремль также пытался скрыть вероятные первоначальные намерения Путина оказать давление на Лукашенко, чтобы заставить его пойти на дальнейшие уступки в отношении интеграции с Россией.

Путин, в частности, заявил, что "Россия не заинтересована в поглощении кого-либо", имея в виду Беларусь.

Читайте также: Лукашенко и Путин встретились в Минске: намекают на появление в Беларуси ядерного оружия

Наталія Медведєва
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война владимир путин александр лукашенко isw
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