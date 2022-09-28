Путин продолжает проигрышную стратегию, Евросоюз усиливает санкции – Боррель

Сегодня Еврокомиссия вынесет на рассмотрение Европейского Союза новый пакет санкций против России за агрессию в Украине. Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, содействует или получает выгоду от вторжения в Украину", – написал Боррель.

Он также отметил, что "Путин удваивает ставку на провальную стратегию. ЕС придерживается принятого курса. Наша стратегия работает, и наши санкции дают убедительный эффект".

Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили на совместном брифинге о внесении на рассмотрение ЕС восьмого пакета "болезненных" санкций против России в связи с очередным витком эскалации российского вторжения в Украину и проведением оккупантами псевдореферендумов на временно захваченных ими территориях.

Как было объявлено, этот пакет санкций должен, в частности, создать юридический базис для установления предельной цены на российскую нефть для третьих стран. Новые ограничения на товарообмен между Евросоюзом и Россией ориентировочно снизит доходы Кремля на 7 млрд евро.

22 сентября появились сообщения, что Евросоюз может принять новый пакет санкций против России во время встречи в Праге 6–7 октября – в том числе ограничение цен на российскую нефть, ужесточение ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и усиление санкций против отдельных лиц.

Читайте также: Мы готовы ввести новые экономические санкции против России – фон дер Ляйен

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.