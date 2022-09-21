Мы готовы ввести новые экономические санкции против России – фон дер Ляйен
Европейский Союз готов ввести новые экономические санкции против России в связи с объявлением диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в РФ и поддержкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.
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"Мы готовы наложить дальнейшие экономические расходы на Россию, а также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России, которые поддерживают ее политически или экономически", – сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что Еврокомиссия предложит дополнительные меры экспортного контроля над поставками гражданских технологий по мере того, как Россия переходит к полной военной экономике.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции против России эффективны – они "действительно кусаются".
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- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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