Ответом на угрозы Путина должно быть вдвое больше оружия ВСУ и санкций против РФ – Кулеба
Адекватным ответом на угрозы российского диктатора Владимира Путина будет усиление поддержки Украины и давления на Россию. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Единственный адекватный ответ на воинственные угрозы Путина – удвоить ставку в поддержку Украины", – заявил глава МИД.
Он заявил о необходимости введения новых санкций против России и увеличения поставок оружия Украине.
"Новые санкции против России. Украине больше оружия. Больше солидарности с украинцами", – написал Кулеба.
Министр иностранных дел отметил, что все больше предприятий уходят из России.
"Больше решимости привлечь Россию к ответственности", – резюмировал глава украинской дипломатии.
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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