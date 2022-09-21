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Ответом на угрозы Путина должно быть вдвое больше оружия ВСУ и санкций против РФ – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 21:41
Ответом на угрозы Путина должно быть вдвое больше оружия ВСУ и санкций против РФ – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Адекватным ответом на угрозы российского диктатора Владимира Путина будет усиление поддержки Украины и давления на Россию. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Единственный адекватный ответ на воинственные угрозы Путина – удвоить ставку в поддержку Украины", – заявил глава МИД. 

Он заявил о необходимости введения новых санкций против России и увеличения поставок оружия Украине.

"Новые санкции против России. Украине больше оружия. Больше солидарности с украинцами", – написал Кулеба. 

Министр иностранных дел отметил, что все больше предприятий уходят из России.

"Больше решимости привлечь Россию к ответственности", – резюмировал глава украинской дипломатии.

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Наталія Медведєва
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война владимир путин мобилизация дмитрий кулеба
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