Ответом на угрозы Путина должно быть вдвое больше оружия ВСУ и санкций против РФ – Кулеба

Адекватным ответом на угрозы российского диктатора Владимира Путина будет усиление поддержки Украины и давления на Россию. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Единственный адекватный ответ на воинственные угрозы Путина – удвоить ставку в поддержку Украины", – заявил глава МИД.

Он заявил о необходимости введения новых санкций против России и увеличения поставок оружия Украине.

"Новые санкции против России. Украине больше оружия. Больше солидарности с украинцами", – написал Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что все больше предприятий уходят из России.

"Больше решимости привлечь Россию к ответственности", – резюмировал глава украинской дипломатии.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.