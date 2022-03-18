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Путин рассказал Эрдогану, чего он хочет от Украины – BBC

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 06:52
Путин рассказал Эрдогану, чего он хочет от Украины – BBC - Фото
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

Лидер страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь Эрдогана присутствовал при разговоре и рассказал о его содержании журналисту BBC.

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Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.

Путин в разговоре озвучил список требований к Украине, выполнение которых он считает необходимым условием прекращения вторжения.

В список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль сочтет для себя достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", а также то, что Путин называет "денацификацией". 

Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержание этих пунктов. 

Турция заявляет, что не признает законность российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России. 

При этом Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров. 

17 марта в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых МИД сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

Сергей Бережной
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