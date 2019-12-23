Путин сегодня еще раз нарушил суверенитет Украины - Евросоюз

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Строительство Россией Керченского моста в оккупированный ею Крым и запуск по нему железнодорожного сообщения является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы ЕС.

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в заявлении.

Кроме того, отметили в службе ЕС, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - заявили в ЕВС.

Там еще раз заявили о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма.

В Представительстве президента Украины в АРК сегодня заявили, что запуск Россией железнодорожного сообщения с Крымом незаконен, как и несогласованный визит на украинскую территорию президента РФ Владимира Путина.