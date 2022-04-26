Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации с Азовстали – ООН
26.04.2022, 22:27
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Российский диктатор Путин "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом по итогам встречи с Путиным генсека ООН Антониу Гутерриша сообщает сайт организации.
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В ходе встречи тет-а-тет были обсуждены предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон боевых действий, а именно – из Мариуполя.
"Последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России", – говорится в сообщении.
- Во время публичной части встречи с генсеком ООН Путин заявил, что рассчитывает на договоренности с Украиной на дипломатическом треке.
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