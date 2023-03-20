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Путин врет о зерновой сделке, озвученные им цифры не соответствуют действительности – МИД

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 20:00
Путин врет о зерновой сделке, озвученные им цифры не соответствуют действительности – МИД - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин лжет, когда говорит, что якобы только 3% продукции в рамках зернового соглашения поставляется из Украины в Африку. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Представитель МИД отметил, что Путин заявил о том, что "настаивает" на полном выполнении зернового соглашения, чтобы продукция отправлялась не в "сытые страны". Российский диктатор заявил, что в целом якобы 45% зерновых поставлены в европейские страны и только 3% – в Африку.

"Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу. Указанная статистика не соответствует действительности", – ответили в ведомстве Дмитрия Кулебы.

Николенко подчеркнул, что с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

- в Африку – 2,9 млн тонн (11,6%);

- в Азию – 12,1 млн тонн (48,2%);

- в Европу – 10,1 млн тонн (40,2%).

"России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран", – подчеркнул Николенко.

Он заявил, что зерновой коридор спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода, и международное сообщество – прежде всего страны Африки и Азии – не должно позволить Москве использовать продовольствие как оружие.

  • Зерновой коридор, созданный при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволил экспортировать зерно из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение продлили в ноябре на 120 дней. Несколько дней назад, 18 марта, – еще на 120 дней.
  • Замминистра инфраструктуры Юрий Васьков в конце февраля сказал, что Украина предложит Турции и ООН продлить Черноморскую зерновую инициативу на один год и расширить ее на Николаев.

Читайте также: Экспорт зерна из Украины в феврале установил военный рекорд

Оксана Житнюк
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