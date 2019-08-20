Путин вспомнил об особом статусе Донбасса и амнистии для боевиков

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин во время визита во Францию ради встречи с местным коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что не видит альтернативы нормандскому формату разрешения войны в Донбассе. Об этом он заявил на брифинге, запись которого размещена на сайте Кремля.

"По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует и, безусловно, мы будем его поддерживать", - сказал он.

Путин рассказал, как в 2016 году четверка лидеров пошла "на значительный компромисс, фактически видоизменив имплементацию закона об особом статусе Донбасса". По его словам, пятый президент Петр Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено, а на то время глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер "сделал компромиссное предложение".

"Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", - заявил российский лидер.

"То же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией, и так далее. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться", - подытожил президента страны, оккупировавшей Крым и часть Донбасса.

В свою очередь, Макрон говорил о необходимости компромиссов, что "нужно помнить о региональной роли России", а также "ряде мужественных шагов Зеленского". Кроме того, ключ к воссоединению с Большой семеркой для РФ - закончить войну в Донбассе, отметил он. По словам французского лидера, вскоре соберутся дипсоветники лидеров формата.