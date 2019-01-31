Путин заявил о праве РФ "защищать" верующих в Украине

Владимир Путин и патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Президент страны-агрессора Владимир Путин, комментируя создание Православной церкви Украины, заявил, что РФ оставляет за собой право "делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания". Об этом он сказал на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию интронизации главы РПЦ Кирилла, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что Кремль считает недопустимым "любое вмешательство в церковные дела".

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"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - сказал президент РФ.

Ранее в РПЦ заявили, что подписанием томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".