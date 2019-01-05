В РПЦ считают, что патриарх Варфоломей "вступил в раскол"

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

В Русской православной церкви заявили, что подписанием томоса об автокефалии Правлославной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия". Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС заявил пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков.

Он считает, что Ваврфоломей таким образом "вступил в раскол".

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"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал Волков.

Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла также заявил, что "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту киевскому Епифанию.