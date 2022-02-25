Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной. Но РФ продолжает бомбить мирные города

Президент России Владимир Путин заявил в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, что готов к переговорам с Украиной на высоком уровне. Об этом сообщают Министерство иностранных дел Китая и пропагандистские росСМИ. Сообщений от Кремля не было, его сайт не работает.

Несмотря на это заявление российские войска продолжают бомбить мирные украинские города. Детали о нападении России на Украину читайте в хронике от LIGA.net.

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В МИД Китая пишут, что Путин объяснил позицию России по войне против Украины и заявил, что "США и НАТО долго игнорировали разумные опасения России". При этом он заявил, что "Россия готова к переговорам на высоком уровне с Украиной".

В МИД Китая также отмечают, что Си сказал Путину: Китай поддерживает переговоры России и Украины. Кроме того, он подчеркнул, что последовательная базовая позиция КНР – уважение к территориальной целостности всех стран и принципов устава ООН.

Си также сказал, что Китай готов работать со всеми странами, чтобы отстаивать всеобъемлющую концепцию безопасности, в основе которой – ООН и порядок, основанный на международном праве.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

Марк Сировой

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