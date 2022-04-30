Путину нечего будет объявлять. Арестович прогнозирует потерю наступательного потенциала РФ

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в целом не имеют оперативного успеха в Украине. После остановки украинскими защитниками наступления на направлении Гуляйполя и замедления — на Херсонском, что может случиться еще до 9 мая, РФ потеряет наступательный потенциал и будет вынуждена перейти к обороне. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арестовича, на направлении Гуляйполя оккупанты концентрируются "и гордо хотят идти вперед". Но все это происходит в степи, позиции хорошо просматриваются, и по оккупантам эффективно работает авиация, артиллерия, спецназ и "наносят потери, которые сбивают темпы и концентрацию".

"Получается, размах на рубль, удар на 40 копеек или 60. То есть очень сильно ослабляется", – сказал Арестович.

Такая же ситуация, по его словам, на Криворожском направлении. "Они уже четыре дня хотят наступать, но мы постоянно сбиваем темпы, нанося удары по складам, ГСМ, боеприпасам, пунктам управления. Там тоже большие потери", – рассказал советник.

"То есть эта безумная авантюра, о которой мы говорили, начинает потихоньку проваливаться. Замаячил оперативный неуспех, который в данных конкретных условиях равен оперативному поражению как невыполнение главных военных целей кампании, за которыми стоят главные политические цели кампании", – сказал Арестович.

По его словам, за все время войны только отдельные оперативные соединения РФ выполнили поставленные оперативные задачи, "но этого недостаточно, потому что соседи справа и слева не выполнили".

"И получается, что в целом оперативного успеха нет. То есть очень плохо все для российской армии. Это катастрофа", – сказал Арестович.

Он предположил, что примерно за неделю будет остановлено наступление на Гуляйполевском направлении и заторможено — на Херсонском. "Это будет означать, что армия РФ потеряла наступательный потенциал в целом. Далее — переход к обороне. И это может случиться накануне 9 мая. И Путину нечего будет объявлять..." – отметил советник.

Арестович также сообщил, что наступление оккупантов на Изюмском направлении "очень сильно" замедлилось. Они несут большие потери, а пополнение с территории РФ не заходит уже около четырех суток.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.