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Наступление на Изюм замедлилось: РФ несет большие потери, резервы не заходят – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 22:48
Наступление на Изюм замедлилось: РФ несет большие потери, резервы не заходят – Арестович - Фото
Скриншот с видео

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, наступление оккупантов на Изюмском направлении "очень сильно" замедлилось. Они несут большие потери, а пополнение с территории РФ не заходит уже около четырех суток. Об этом Арестович сказал в эфире "Фейгин Live".

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"Около четырех суток уже, это обобщенная информация, не видно движения российских войск с территории России на территорию Украины. Особенно в направлении главного удара. То есть на Изюм не перебрасываются войска. Вообще", – сказал он.

Обратно, по его словам, отправляется "огромное количество" подбитой техники, раненые и убитые. "Убитых очень много", – отметил Арестович.

"Потому что только за трое последних суток, сейчас уже есть подтвержденные результаты ударов, удар по Первомайскому, Харьковская область, два удара по Изюму — штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой армии. Даже по нижней границе – 100 трупов в одном месте, 200 в другом и не меньше 100 в третьем. В верхней границе называют и по 200-300. Надо понимать, что это старшие офицеры среди них", – рассказал советник главы ОП.

По непроверенной информации, которую озвучил Арестович, уничтожен начальник штаба ВДВ.

На Изюмском направлении "наблюдается перелом", оккупанты замедляются, "потому что уничтожение штабов всегда вытормаживает темпы очень сильно". Как указано выше, пополнение с территории РФ не заходит. Кроме того, по словам Арестовича, появилось "очень много" отказников.

"Вся эта история очень здорово начала затормаживаться... Очень хорошо видно, что они начали терять боеготовность. Изюмская история очень сильно замедлилась", – сказал он.

По его информации, когда начиналось наступление, у россиян было 25000 военных. Сколько осталось на этот момент, "данных нет, но знаю, что мы их проредили очень сильно", сказал советник.

"Тут логика какая... Успехи у них — полууспехи тактические, а потери уже оперативные. В этом интрига. И похоже, этот удар обломал себе острый конец", – сказал Арестович.

Он предположил, что наступление на Изюм может закончиться.

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Вадим Ребрина
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Россия наступление изюм Алексей Арестович
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