ПВО обороняет Киев, десантники остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев
Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов, пишет в сводке в 06:00 Генштаб.
Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.
Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.
Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронетехники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.
Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.
Воздушные силы ВСУ защищают небо над Киевом. Так, после 04:00, украинская система ПВО не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу, пишет Генштаб.
"Вступайте в ряды Вооруженных сил Украины и Силы ТрО! Земля под ногами оккупантов должна гореть!" – подытожили в ВСУ.
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