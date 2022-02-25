ПВО обороняет Киев, десантники остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев

Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов, пишет в сводке в 06:00 Генштаб.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.

Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронетехники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.

Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

Воздушные силы ВСУ защищают небо над Киевом. Так, после 04:00, украинская система ПВО не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу, пишет Генштаб.

"Вступайте в ряды Вооруженных сил Украины и Силы ТрО! Земля под ногами оккупантов должна гореть!" – подытожили в ВСУ.

Евгений Пилипенко

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