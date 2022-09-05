UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПВО сбила две авиационные ракеты армии РФ над Николаевской областью

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 23:59
ПВО сбила две авиационные ракеты армии РФ над Николаевской областью - Фото
Иллюстративное фото из Telegram Одесса Сейчас

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеских ракеты над Николаевской областью. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня, 5 сентября, около 19:00, в небе над Николаевской областью украинскими силами и средствами ПВО были уничтожены две управляемые авиационные ракеты армии РФ.

В области с 18:05 до 19:25 была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область, в том числе ракетный удар был нанесен по обласному центре в ночь на 5 сентября. По городу ударили ракетами типа С-300, попали в один из заводов.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво Николаев ракета
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 