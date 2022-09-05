ПВО сбила две авиационные ракеты армии РФ над Николаевской областью

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеских ракеты над Николаевской областью. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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Сегодня, 5 сентября, около 19:00, в небе над Николаевской областью украинскими силами и средствами ПВО были уничтожены две управляемые авиационные ракеты армии РФ.

В области с 18:05 до 19:25 была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область, в том числе ракетный удар был нанесен по обласному центре в ночь на 5 сентября. По городу ударили ракетами типа С-300, попали в один из заводов.

4 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что Россия использовала уже 500 ракет С-300 для обстрелов наземных целей.

Сегодня вечером Россия ударила ракетами по Карповской громаде Криворожского района. В результате обстрела уничтожена нефтебаза и все хранящиеся там запасы топлива.

Оксана Житнюк

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