Украинская ПВО ночью сбила несколько российских ракет

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Украинская противовоздушная оборона сбила две российские ракеты над Днепропетровской областью и еще две цели над Ровенской. Об этом сообщили в Telegram главы местных областных военных администраций.

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В Днепропетровской области обломки ракет привели к незначительному возгоранию в одном из сел, отметил глава ОВА Валентин Резниченко. По его словам, никто не пострадал.

В Ровенской области ПВО ночью сбила две вражеские цели, написал глава ОВА Виталий Коваль. "Небо – под контролем ВСУ", – подчеркнул он.

ОБНОВЛЕНО В 09:41. Украинская ПВО ночью также сбила ракету над Волынской областью, падение обломков значительного вреда не принесло, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

В целом Воздушное командование Запад отмечает, что ночью пара Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по Украине. Вероятно, целями были объекты гражданской инфраструктуры в западных областях. Три ракеты были сбиты, четвертая была повреждена и не попала в цель.

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Марк Сировой

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