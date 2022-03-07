ПВО сбила над Киевом два вражеских самолета – Залужный

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ сбила над Киевом два самолета оккупантов. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.

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По его информации, первый самолет сбили в 20:30. Второй сбили в окрестностях столицы в воздушном бою в 21:10.

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Вадим Ребрина

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