ПВО сбила над Киевом два вражеских самолета – Залужный
07.03.2022, 21:42
Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ сбила над Киевом два самолета оккупантов. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его информации, первый самолет сбили в 20:30. Второй сбили в окрестностях столицы в воздушном бою в 21:10.
Читайте также: Под Киевом спецназ полиции из РПГ уничтожил два танка россиян – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии