Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 ноября

1. МАКРОН СООБЩИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ СРЕДСТВА ПВО. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским о готовности как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в том числе системами противовоздушной обороны. (подробнее)

2. ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР ПРОДОЛЖИЛ РАБОТУ, НЕСМОТРЯ НА УГРОЗЫ РОССИИ. Три грузовых судна с более 84 000 тонн продовольствия во вторник, 1 ноября, вышли из украинских портов, несмотря на угрозы со стороны России. (подробнее)

3. КАБМИН УВОЛИЛ ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ НАФТОГАЗА ВИТРЕНКО. Кабинет министров уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Он продолжит занимать должность руководителя компании до 3 ноября включительно. (подробнее)

4. ДТЭК ОПУБЛИКОВАЛА "НЕПРИЯТНЫЕ" ГРАФИКИ ОТКЛЮЧЕНИЙ СВЕТА ДЛЯ КИЕВА. Компания "ДТЭК Киевские электросети" опубликовала новые графики отключений света, которые будут применяться в случае распоряжения диспетчеров Укрэнерго – в отдельных случаях электроэнергии может не быть по 12 часов в сутки. (подробнее)

5. ИЛОН МАСК СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ TWITTER. Сейчас Маск остается единственным членом совета директоров Twitter, он распустил совет директоров и уволил девятерых из них. (подробнее)

Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.