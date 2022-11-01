Макрон сообщил Зеленскому о готовности предоставить средства противовоздушной обороны
01.11.2022, 17:56
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским о готовности как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в том числе системами противовоздушной обороны. Об этом он написал в Twitter.
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Он отметил, что инфраструктура электроэнергетики и водоснабжения Украины значительно пострадала от российских атак.
"Нужно действовать до зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", – написал Макрон.
В другом твите он сообщил, что подтвердил это президенту Зеленскому сегодня утром: "мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушной обороной".
- Зеленский сообщил, что обсуждались конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, а также конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.
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