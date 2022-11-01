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Макрон сообщил Зеленскому о готовности предоставить средства противовоздушной обороны

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 17:56
Макрон сообщил Зеленскому о готовности предоставить средства противовоздушной обороны - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским о готовности как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в том числе системами противовоздушной обороны. Об этом он написал в Twitter.

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Он отметил, что инфраструктура электроэнергетики и водоснабжения Украины значительно пострадала от российских атак.

"Нужно действовать до зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", – написал Макрон.

В другом твите он сообщил, что подтвердил это президенту Зеленскому сегодня утром: "мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушной обороной".

  • Зеленский сообщил, что обсуждались конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, а также конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика пво эмманюэль макрон
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