Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление инфраструктуры
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, переговоры с Макроном были "чрезвычайно важными и продуктивными".
Он отметил, что обсуждались конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, а также конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.
"Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", — написал Зеленский.
Недавно Макрон сказал, что Украина должна сама определить, когда наступит момент для переговоров с Россией, а союзники тем временем продолжат вводить санкции против РФ и оказывать Украине военную помощь.
- Ранее Макрон заявил, что если диктатор Беларуси Александр Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа.
- Он сказал, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции.
- Президент Франции сообщил, что, "очевидно", продолжит общаться с российским диктатором Владимиром Путиным.
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