Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, переговоры с Макроном были "чрезвычайно важными и продуктивными".

Он отметил, что обсуждались конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, а также конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

"Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", — написал Зеленский.

Недавно Макрон сказал, что Украина должна сама определить, когда наступит момент для переговоров с Россией, а союзники тем временем продолжат вводить санкции против РФ и оказывать Украине военную помощь.

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Дмитро Гриниченко

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