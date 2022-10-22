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Макрон: Украина сама решит, когда вести переговоры. Мы продолжим военную помощь и санкции

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 06:49
Макрон: Украина сама решит, когда вести переговоры. Мы продолжим военную помощь и санкции - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина должна сама определить, когда наступит момент для переговоров с Россией. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Франция поддерживает Украину и вводит санкции против России, но не участвует в войне напрямую, а поэтому она "не в силах ее остановить, так как не является стороной конфликта". 

Он предполагает, что "условия будут развиваться таким образом, что позволит украинцам поверить в том, что пришло время вернуться за стол переговоров". 

"Почему я это говорю? Потому что мы поддерживаем Украину, поскольку она защищает свой территориальный суверенитет и свои границы. Поэтому мы не можем от имени Украины говорить, приемлем тот или иной момент или нет", — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что необходимо продолжать военную поддержку Украины и санкции против России, вести диалог с Украиной и РФ, так как "в какой-то момент придется вернуться за стол переговоров" и "постараться отследить момент", когда можно будет вести переговоры. 

"Тогда мы должны вернуться за стол, очевидно, в первую очередь, с Украиной и Россией , но Европа и международное сообщество также должны присутствовать там, чтобы создать условия для мира в этот момент. Предпосылки зависят, прежде всего, от развития на местах, а также от определенных суверенных решений, которые мы должны уважать. Но мы все должны сделать все возможное, чтобы этот момент наступил, когда это возможно. Вот почему я всегда допускаю возможность общения с обеими сторонами", — сказал Макрон.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война франция эмманюэль макрон
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