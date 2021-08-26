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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 августа

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 августа - Фото

1. МИНЭКОНОМИКИ СНИЗИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН. КРУПНЫЕ СЕТИ АЗС УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ. Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец августа – начало сентября (подробнее).

2. МИНИСТР ФИНАНСОВ: РАССЧИТЫВАТЬ НА СОЛИДАРНУЮ ПЕНСИЮ НЕ СТОИТ. Украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (подробнее).

3. ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РЕЛЬСОВ СОШЛИ ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ. ПОЕЗДА ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ: ФОТО. В городе Пустомыты утром в четверг, 26 августа, на станции Глина-Навария на Львовщине сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате аварии задерживаются пассажирские поезда (подробнее).

4. ВАКЦИНА MODERNA ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ВТОРОЙ ДОЗЫ. В СЕНТЯБРЕ ОНА НЕ ПРИЕДЕТ — МОЗ. На национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства Moderna. Есть только на местах и это для второй дозы (подробнее). 

5. ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА КАБУЛА ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ: ЕСТЬ ЖЕРТВЫ. Представитель Пентагона заявил, что взрыв возле аэропорта Кабула привел к ряду пострадавших среди военных США и гражданского населения. Он был результатом "комплексной атаки" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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