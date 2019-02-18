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18.02.2019, 15:04

Пять лет назад Европа не видела в Украине нации - Климкин

Пять лет назад Европа не видела в Украине нации - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы МИД, на встрече в столице Евросоюза он услышал от коллег из ЕС "искренние и вдохновляющие слова"

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Европейские партнеры Украины понимают серьезность угрозы вмешательства России в выборы-2019 и готовы помогать ей противостоять этому всеми возможными методами. Об этом по итогам встречи в Брюсселей с коллегам из ЕС сообщил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

"Пять лет назад многие в Европе видели Украину, но не видели украинской нации. Сегодня это даже не обсуждается: у нас есть европейская поддержка, и мы заслуживаем европейское будущее", - сказал он.

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По словам министра, на встрече речь шла о безопасности и свободе судоходства в Черноморском регионе, а также о поддержке "амбициозных европейских реформ в Украине".

Кроме того, ЕС "был и остается безусловно единым" по вопросу освобождения украинских политзаключенных и военнопленных в России, добавил глава МИД.

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Теги: геополитика, евросоюз, павел климкин, встреча, брюссель, черное море
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