Пять лет назад Европа не видела в Украине нации - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Европейские партнеры Украины понимают серьезность угрозы вмешательства России в выборы-2019 и готовы помогать ей противостоять этому всеми возможными методами. Об этом по итогам встречи в Брюсселей с коллегам из ЕС сообщил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

"Пять лет назад многие в Европе видели Украину, но не видели украинской нации. Сегодня это даже не обсуждается: у нас есть европейская поддержка, и мы заслуживаем европейское будущее", - сказал он.

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По словам министра, на встрече речь шла о безопасности и свободе судоходства в Черноморском регионе, а также о поддержке "амбициозных европейских реформ в Украине".

Кроме того, ЕС "был и остается безусловно единым" по вопросу освобождения украинских политзаключенных и военнопленных в России, добавил глава МИД.