Пять лет первому убийству РФ. Рада почтила память Кокурина: фото

Оккупанты в Крыму захватывают в/ч ВСУ, 2014 год (иллюстративное фото - ЕРА)

Верховная Рада почтила минутой молчания память первого военнослужащего ВСУ, погибшего от рук российского оккупата в начале активной фазы гибридной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил из зала заседаний согласительного совета корреспондент LIGA.net.

Спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что 18 марта 2014 года российские захватчики убили прапорщик Сергея Кокорина: он погиб от пули снайпера спецназа ВС РФ, охраняя свою военную часть в Симферополе.

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"Это первый погибший военнослужащий", - подчеркнул председатель Рады.

Депутаты почтили минутой молчания память Кокурина и всех военнослужащих, погибших на российско-украинской войне.

Фото: семейный архив Кокуриных

Кокурин родился в Симферополе, где окончил среднюю школу, а в 1997-м принес присягу на верность украинскому народу. Прошел путь от рядового до начальника службы тыла.

Во время штурма 13-го фотограмметрического центра Кокурин находился на наблюдательной башне на территории автопарка в/ч. Убит выстрелом в сердце из автомата калибра 5,45 мм. Похоронен на городском кладбище Симферополя.