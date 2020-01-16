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Пять стран назвали условия расследования крушения Boeing МАУ

Пять стран назвали условия расследования крушения Boeing МАУ - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
16.01.2020, 22:47

Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы назвала условия для сотрудничества с Ираном

Сегодня, 16 января, Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что рамочные условия базируются на пяти ключевых принципах, которыми международная группа будет руководствоваться в дальнейших контактах с властями Ирана:

1. Полный и беспрепятственный доступ всем официальным представителям членов международной группы в Иран и внутри страны для осуществления консульских действий.

2. Достойный и открытый процесс идентификации тел соответствии с международными стандартами, а также репатриация тел соответствии с пожеланиями родственников.

3. Тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, в котором могут принимать участие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе, в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации.

4. Признание Ираном своей полной ответственности за крушение самолета рейса PS752 и своих обязательств перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплату компенсаций.

5. Привлечение к ответственности виновных в катастрофе после проведения независимого уголовного расследования и дальнейших прозрачных и беспристрастных судебных процедур в соответствии с международными стандартами и уважения прав человека.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

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PS 752 авиакатастрофа Boeing 737
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