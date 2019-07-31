Пятерых украинцев этапировали из России в оккупированный Крым

Фото: facebook.com/crimeansolidarity Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя временно оккупированного Крыма для опознания тайным свидетелем. Об этом завяил адвокат Маммет Мамбетов, сообщают Крым. Реалии.

Иззет Абдуллаев, Сейтвели Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яников пробудут в следственном изоляторе как минимум до конца недели.

"Еще 23 июля во время судебного заседания по видеосвязи Иззет мне сообщил, что его этапируют из СИЗО в Шахтах в СИЗО Ростова. Через пару дней после этого руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четверых фигурантов данного доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", - отметил Мамбетов.

На следственных действиях происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

Адвокат уточнил, что 30 июля в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем его подзащитного и еще четверых обвиняемых.

"Следственные действия продлятся минимум до конца недели. На днях у нас будет продление ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они ранее содержались", – добавил он.

18 июня 2019 гола в российском Ростове-на-Дону суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.