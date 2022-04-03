Пятый пакет санкций Евросоюза против России закроет лазейки обхода ограничений – Кулеба

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций против России, который закроет выявленные за последний месяц лазейки для обхода ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона единых новостей.

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"По состоянию на сейчас в Европейском Союзе введено четыре пакета санкций. И параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка эффективности их применения, обнаруживаются пробелы. И вот как раз в пятом пакете санкций, который будет вскоре принят (я знаю, когда, но знаете, чтобы не сглазить, не буду говорить, но вскоре он должен быть принят), там будет огромный блок закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций Российской Федерацией", – рассказал Кулеба.

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Наталия Медведева

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