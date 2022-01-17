"Пытали электротоком". Пленная боевиков украинка нуждается в срочной медпомощи – Денисова

Пленная гражданка Украины Ольга Мозолевская после пыток боевиками ДНР нуждается в срочной госпитализации. Об этом заявила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен призвала Международный комитет Красного Креста и координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер вмешаться, чтобы Мозолевскую срочно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Украинку незаконно удерживают в СИЗО-5 Донецка, сообщила уполномоченная ВР.

Денисова рассказала, что Мозолевская проживала неподалеку Авдеевки, а работала во временно оккупированном Донецке. 15 октября 2017 года она исчезла. Первое известие о ней родственники получили в декабре 2019 года – о девушке рассказали освобожденные украинские пленные.

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Как сообщила Денисова, оккупанты удерживали Ольгу в тюрьме-пыточной "Изоляция" в Донецке, где ее пытали электрическим током и требовали "признаться" "в попытке похищения" боевика террористической ДНР.

По информации омбудсмена, после пыток у Мозолевской постоянные мигрени, хроническое заболевание горла, но точный диагноз не установлен.

Состояние здоровья 70-летнего гражданина Украины Атаманчука, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра.

Александр Матвиенко

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