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"Разрабатывала СБУ". Журналисты рассказали новые детали о палаче из "Изоляции" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 14:34
Денис Куликовский, Палыч (фото - RFE, RL)
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Экс-главарь тюрьмы-пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке, Денис Куликовский по прозвищу Палыч, попал на подконтрольные Украине территории в апреле 2019 года и некоторое время "разрабатывался" украинскими спецслужбами. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода в партнерстве с Bellingcat.

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По данным журналистов, оккупанты отстранили Палыча от руководства тюрьмой в 2018 году. Формально – за жестокость. По словам экс-пленных – из-за финансового конфликта с куратором Василием Евдокимовым по прозвищу Ленин.

Куликовского несколько месяцев держали в плену. Экс-узники говорят, что его тоже пытали. Потом его увезли в неизвестном направлении, однако время от времени возвращали в "Изоляцию", где он снова пытал людей.

Вскоре Куликовский сбежал в Россию, пишут журналисты. По словам фронтмена Bellingcat Христо Грозева, он поехал в РФ, чтобы найти "одного из ключевых персонажей, который имеет тяжкое преступление в контексте "Изоляции" и оккупации".

По данным журналистов, 23 апреля 2019-го Палыч вернулся в Украину через пункт пропуска в Меловом Луганской области. По украинскую сторону границы его ждали сотрудники СБУ.

Экс-сотрудник СБУ рассказал журналистам, что спецслужба перестала следить за ним с осени 2019-го, после чего тот "оказался фактически на свободе" в Киеве. 

Журналисты упоминают, что в январе 2020-го в СМИ появились записи переговоров Палыча с помощником куратора "Изоляции". Запись явно сделана на микрофон, значит это не был перехват, делают вывод авторы публикации.

Также у РС оказалось в распоряжении оперативное видео украинских спецслужб от лета 2019-го. По словам журналистов, на нем Палыч из квартиры в Киеве разговаривает, видимо, со своими бывшими соратниками и говорит, что недосягаем для тех, кто его ищет.  

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По словам экс-узника "Изоляции", журналиста Станислава Асеева, бывшие сотрудники СБУ, которые "вели" Палыча, рассказали, что их отстранили от дела, а с Куликовским после этого сохранял контакт человек, который был готов передать его правоохранителям.

Асеев говорит, что обратился к полиции, чтобы она арестовала Палыча, однако информация попала к СБУ – спецслужба нашла информатора и заставила передать Куликовского СБУ, а не полиции.

В пресс-службе СБУ ответили журналистам, что "говорить о прикрытии Куликовского со стороны спецслужб основания нет". Была "суперсекретная операция", о "первоначальной разработке" Палыча знало очень ограниченное количество людей, которые работают уже в другом разведоргане, говорится в ответе.

В СБУ сказали, что из-за ряда факторов задержание Куликовского в 2021 году пришлось "планировать заново". Других деталей в спецслужбе не раскрыли, заявив, что сейчас это сделать невозможно. Что происходило в период между осенью 2019-го и задержанием Палыча в 2021-м остается неизвестным.

Грозев считает, что Куликовского никто не пытался формально задержать – и этому, возможно, есть легитимное объяснение.

"Возможно, он сотрудничал все это время со спецслужбами и правоохранительными органами – но есть факт, что показательный арест был именно показательным. Они могли и должны были, по закону, сделать все намного раньше", – сказал лидер Bellingcat.

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Марк Сировой
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Денис Куликовский Палыч изоляция сбу спецслужбы Донбасс тюрьма концлагерь
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