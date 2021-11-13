С экс-главарем "Изоляции" работала разведка для захвата тюрьмы в Донецке – Бутусов

Бывшего ватажка донецкой тюрьмы/пыточной "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского якобы вывезла на подконтрольную Украине территорию контрразведка СБУ, после чего с ним якобы работала военная разведка для организации захвата этой тюрьмы. Об этом пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

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Он утверждает, что Палыч был "официально выведен в Украину" в результате "оперативной игры" департамента контрразведки СБУ 23 апреля 2019 года.

Бутусов пишет, что Куликовского изначально хотели "закопать под забором", но потом начали использовать "для разработки руководителей российских спецслужб и боевиков". По его словам, в сентябре 2019-го Палычем начало заниматься Главное управление разведки Минобороны.

Журналист утверждает, что ГУР добывало через него информацию для подготовки операции по захвату "Изоляции" и освобождению пленников, а также других операций против спецслужб РФ.

"Благодаря комплексной работе с различными источниками, ГУР получило серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была – покарать всех палачей. Захват тюрьмы произошел бы абсолютно внезапно, без шума", – пишет Бутусов.

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Однако журналист утверждает, что 8 июля 2020-го СБУ задержала сотрудников ГУР, которые готовили операцию, и "засветила" их. А 5 августа был уволен начальник ГУР Василий Бурба вместе с разведчиками, которые контролировали Палыча, пишет Бутусов.

По его словам, с августа 2020-го Куликовский находился под контролем неких "волонтеров". Для задержания СБУ он был передан в ноябре 2021-го, заявляет журналист.

Бутусов утверждает, что СБУ заинтересовалась Палычем после того, как информация о нем была передана президенту Владимиру Зеленскому на встрече, организованной "патриотичным человеком, частным лицом".

LIGA.net направила запросы о комментарии в СБУ, ГУР, Минобороны и Офис президента.

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские.



Куликовский . "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские.Куликовский возглавлял "Изоляцию" до 2018-го. Он допрашивал, пытал заключенных, устраивал массовые побоища, которые могли закончиться смертью. В 2018-м Куликовского схватили боевики, через некоторое время он вернулся в "Изоляцию", но потом пропал. Некоторые узники утверждали, что видели, как Палыча привозили в "Изоляцию" для пыток новичков.

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Марк Сировой

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