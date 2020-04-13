Рада не будет переходить на дистанционное голосование - Разумков

Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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По его словам, сейчас такой возможности нет ни юридически, ни организационно.
Разумков рассказал, что почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.
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