Рада не будет переходить на дистанционное голосование - Разумков

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, сейчас такой возможности нет ни юридически, ни организационно.

Разумков рассказал, что почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.

Сегодня Рада соберется на внеочередное заседание: повестка дня.

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