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Рада соберется на внеочередное заседание. Вот, что будет в повестке дня

Рада соберется на внеочередное заседание. Вот, что будет в повестке дня - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.04.2020, 12:43

Когда будет рассмотрен "антиколомойский закон", спикер парламента Дмитрий Разумков ответить затруднился

На внеочередном заседании в понедельник, 13 апреля, народные депутаты несколько актуальных законопроектов, однако в повестке дня не будет "антиколомойского" закона. Об этом на брифинге рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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В повестке дня (порядок свободный):

- изменения в госбюджет (конкретных предложений Разумков не озвучил), №3279;

- закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных (геокадастры) - для запуска процесса подготовки к открытию рынка земель ("Я напомню, что это произойдет нескоро, однако Украина должна к этому готовиться", - сказал спикер), №2370;

- законопроект о борьбе с последствиями эпидемии коронавируса (№3320) – его сегодня зарегистрировали;

- усиление ответственности за поджоги в экосистемах ("За это нет адекватной ответственности для тех, кто это делает... Думаю, этот закон уменьшит желание совершать такие противоправные действия", - сказал спикер), №2339;

- изменения в закон о Антимонопольном комитете Украины, №3132;

- преодоление вето президента к закону о рынке табака №1049 ("Вы помните ту правку (№8), которая вызвала много дискуссий в обществе. Закон хороший, но все это время он фактически не работал; сейчас он вернулся с вето президента", - отметил Разумков);

- 13 постановлений, "которые мне, как главе Рады, запрещают подписывать закон о рынке земли"; то есть №2178-10.

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Когда будет рассмотрен "антиколомойский закон", вокруг которого наибольший резонанс, Разумков ответить затруднился, поскольку к документу подано огромное количество правок - 16 000, причем они пока еще даже не оформлены в таблицу.

Внеочередное заседание начнется ориентировочно в 14:00. Разумков выразил надежду, что заседание продлится недолго, поскольку большинство вопросов уже рассмотрены на рабочих группах и в комитетах.

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Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
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