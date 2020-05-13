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Рада не разрешила Нацгвардии досматривать вещи граждан и составлять протоколы

Рада не разрешила Нацгвардии досматривать вещи граждан и составлять протоколы - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.05.2020, 19:05

"За" проголосовали 179 депутатов

Верховная Рада отказалась принять за основу законопроект, который позволяет военнослужащим Нацгвардии задерживать граждан, досматривать их вещи, изымать их и составлять протоколы об админнарушении. "За" проголосовали 179 депутатов.

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Законопроектом №3105 предлагается усилить правоохранительные функции Нацгвардии.

В частности, авторы документа предлагают наделить нацгвардейцев полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, передавать их на рассмотрение уполномоченных органов исполнительной власти или судов, пользоваться реестрами и базами данных МВД.

Сейчас военнослужащие Нацгвардии наделены правом проводить личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, но реализовать это право не могут, поскольку не являются субъектами, которые наделены такими полномочиями. Данным законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об админнарушениях, наделив нацгвардейцев полномочиями досматривать вещи и изымать их. 

16 января в Раде зарегистрировали законопроект №2412, которым предлагается дать Национальной гвардии полномочия военной разведки.

Вадим Ребрина
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