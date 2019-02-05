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05.02.2019, 12:24

Рада не смогла отменить советское название "военкомат"

Рада не смогла отменить советское название "военкомат" - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Законопроект не набрал необходимого количества голосов депутатов

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Сегодня, 5 февраля, Верховная Рада не смогла отменить советское название "военкомат" в профильных законах. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За изменения в некоторые законы в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов 9285 во втором чтении проголосовали 175 депутатов при 226 необходимых. Предложение вернуться к проекту также не набрало 226 голосов.

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Проект закона отклонен. Предлагалось в ряде законов заменить название военный комиссариат на областные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Предусмотрено, что центры обеспечивают комплектование личным составом ВСУ, другие воинские формирования, администрируют базы данных Единого государственного реестра военнослужащих. Центры предоставляют военнослужащим бесплатную юридическую помощь в вопросах права на льготы ветеранов и их семей. 

Ранее сегодня народные депутаты не смогли принять закон о замене военкоматов центрами комплектования.

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Теги: парламент, закон, рада, депутаты, военкомат, советское название
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