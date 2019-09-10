Рада одобрила упрощение приема на работу и увольнения госслужащих

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла за основу законопроект о перезагрузке власти, который предусматривает упрощения принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также внедрение госслужбы по контракту.

Принятие законопроекта №1066 в первом чтении поддержали 273 депутата.

В пояснительной записке говорится, что цель документа - прекращение злоупотребления госслужащими служебным положением.

Законопроектом предлагается ограничить действие законодательства о труде на государственную службу. В частности, речь идет об упрощении приема и увольнения с госслужбы, повышении ответственности служащих за результаты деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования при сохранении права обращение в суд.

Кроме того законопроект предлагает ввести возможность контрактной государственной службы.

Проектом вносится ряд изменений в законы о государственной службе, о Кабинете министров и о центральных органах исполнительной власти.

Сегодня ректор Национального университета Острожская академия Игорь Пасечник заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, что студенты и выпускники вуза готовы работать на государственной службе за "мизерную заработную плату".