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Рада одобрила упрощение приема на работу и увольнения госслужащих

Рада одобрила упрощение приема на работу и увольнения госслужащих - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 19:16

Кроме того законопроект предлагает ввести возможность контрактной государственной службы

Верховная Рада приняла за основу законопроект о перезагрузке власти, который предусматривает упрощения принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также внедрение госслужбы по контракту.

Принятие законопроекта №1066 в первом чтении поддержали 273 депутата.

В пояснительной записке говорится, что цель документа - прекращение злоупотребления госслужащими служебным положением.

Законопроектом предлагается ограничить действие законодательства о труде на государственную службу. В частности, речь идет об упрощении приема и увольнения с госслужбы, повышении ответственности служащих за результаты деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования при сохранении права обращение в суд.

Кроме того законопроект предлагает ввести возможность контрактной государственной службы.

Проектом вносится ряд изменений в законы о государственной службе, о Кабинете министров и о центральных органах исполнительной власти.

Сегодня ректор Национального университета Острожская академия Игорь Пасечник заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, что студенты и выпускники вуза готовы работать на государственной службе за "мизерную заработную плату"

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верховная рада законопроект госслужащий госслужба
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