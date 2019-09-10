Ректор Острожской академии предложил Зеленскому дешевые кадры

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Ректор Национального университета Острожская академия Игорь Пасечник заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, что студенты и выпускники вуза готовы работать на государственной службе за "мизерную заработную плату". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский сегодня был с рабочим визитом в Ровенской области, в ходе которого посетил университет.

Президент поблагодарил ректора "за качественные знания, которые получают студенты".

Со своей стороны Пасечник предложил Зеленскому привлечь лучших студентов и выпускников академии "в команду реформаторов".

"Владимир Александрович, вы начали колоссальные изменения в жизнедеятельности Украины. С вами идет самоотверженная молодая команда реформаторов. Но для того чтобы этот темп, который вы взяли, не уменьшался, необходим достаточно мощный человеческий интеллектуальный ресурс. Есть ли сейчас в Украине молодые люди, которые готовы за мизерную заработную плату чиновника служить этому государству самоотверженно и вместе с вами? Отвечаю - есть, они перед вами, господин президент. Это студенты и выпускники Острожской академии", - сказал ректор.

В ответ на это Зеленский пообещал связать его с новым премьер-министром, который "ищет очень много кадров".

Ранее спикер парламента, бывший глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что считает недостаточной для народного депутата зарплату в 50 тысяч гривень.