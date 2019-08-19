Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разумков считает недостаточной для депутата зарплату в 50 000 грн

Разумков считает недостаточной для депутата зарплату в 50 000 грн - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 15:36

Своей будущей зарплатой Разумков доволен, так как "сформировал себе материальную подушку благодаря бизнесу"

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает недостаточной для народного депутата зарплату в 50 тысяч гривень. Об этом он сказал в интерервью НВ.

Журналист спросил, считает ли Разумков справедливой зарплату депутата на уровне 50 тыс грн (36-37 тыс грн + доплаты).

"Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - сказал глава президентской партии.

При этом он сказал, что не готов ответить, какую зарплату считает достойной для нардепа.

"За 40 тыс грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", - уточнил свою позицию Разумков.

Вместе с тем Разумков заявил, что лично ему его будущей зарплаты как спикера Рады будет "достаточно", так как он "сформировал себе материальную подушку благодаря бизнесу". При этом бизнес, признался Разумков, он переписал на жену.

Деклараций Разумкова на сайте НАПК нет.

Разумков также сообщил, что в случае если он займет должность спикера Рады, его зарплата будет составлять около 50 000 грн.

Напишите нам
зарплата депутат Дмитрий Разумков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 