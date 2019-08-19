Разумков считает недостаточной для депутата зарплату в 50 000 грн

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает недостаточной для народного депутата зарплату в 50 тысяч гривень. Об этом он сказал в интерервью НВ.

Журналист спросил, считает ли Разумков справедливой зарплату депутата на уровне 50 тыс грн (36-37 тыс грн + доплаты).

"Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - сказал глава президентской партии.

При этом он сказал, что не готов ответить, какую зарплату считает достойной для нардепа.

"За 40 тыс грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", - уточнил свою позицию Разумков.

Вместе с тем Разумков заявил, что лично ему его будущей зарплаты как спикера Рады будет "достаточно", так как он "сформировал себе материальную подушку благодаря бизнесу". При этом бизнес, признался Разумков, он переписал на жену.

Деклараций Разумкова на сайте НАПК нет.

Разумков также сообщил, что в случае если он займет должность спикера Рады, его зарплата будет составлять около 50 000 грн.