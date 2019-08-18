Разумков рассказал, на кого переписал свой бизнес

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что у него нет бизнеса во временно оккупированном Крыму и России. Об этом он сказал в интервью НВ.
"У меня бизнеса в Крыму или Российской Федерации нет", - сказал Разумков.
По его словам, он переписал свой бизнес на жену. "Переписал на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - уточнил Разумков.
Ранее Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.
15 августа сообщалось, что журнал Новое время опубликовал список 100 влиятельных людей Украины в 2019 году. На девятой позиции находится Разумков.
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