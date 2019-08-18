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Разумков рассказал, на кого переписал свой бизнес

Разумков рассказал, на кого переписал свой бизнес - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.08.2019, 14:05

Глава партии Слуга народа отметил, что переписал свой бизнес на жену

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что у него нет бизнеса во временно оккупированном Крыму и России. Об этом он сказал в интервью НВ.

"У меня бизнеса в Крыму или Российской Федерации нет", - сказал Разумков.

По его словам, он переписал свой бизнес на жену. "Переписал на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - уточнил Разумков.

Ранее Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

15 августа сообщалось, что журнал Новое время опубликовал список 100 влиятельных людей Украины в 2019 году. На девятой позиции находится Разумков.

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Слуга народа бизнес жена Дмитрий Разумков
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