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Топ-10 влиятельных людей в Украине по версии НВ: кто они

Топ-10 влиятельных людей в Украине по версии НВ: кто они - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
15.08.2019, 15:30

Самым влиятельным человеком в Украине в 2019 году стал президент Владимир Зеленский

Журнал Новое время опубликовал список 100 влиятельных людей Украины в 2019 году. 

Первые три места списка возглавили президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Ринат Ахметов

Главной особенностью списка стало его кардинальное обновление по сравнению с предыдущим годом: в нем появилось 35 новых имен. В издании заявляют, что ранее средний уровень обновления составлял пять, а максимум 10 имен. 

Первая "десятка" рейтинга выглядит следующим образом:

1. Владимир Зеленский - президент Украины 

2. Андрей Богдан - глава Офиса президента 

3. Ринат Ахметов - украинский олигарх и самый богатый человек в стране

4. Игорь Коломойский - олигарх, совладелец группы Приват, экс-глава Днепропетровской ОГА

5. Виктор Пинчук - владелец корпорации Интерпайп, меценат, экс-нардеп

6. Арсен Аваков - министр внутренних дел 

7. Сергей Шефир - первый помощник президента Украины, один из основателей Квартала 95

8. Петр Порошенко - пятый президент Украины 

9. Дмитрий Разумков - глава партии Слуга народа

10. Виктор Медведчук - глава политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя, экс-глава Администрации президента Украины

Список влиятельной "десятки" в Украине в 2019 году обновился на 50%, если сравнивать его с прошлогодним рейтингом НВ. "Стабильности" ему придают лишь олигархи и министр внутренних дел. 

В 2018 году топ-10 выглядел так:

1. Петр Порошенко

2. Ринат Ахметов

3. Арсен Аваков

4. Юлия Тимошенко - лидер партии Батькивщина, экс-премьер-министр Украины

5. Игорь Коломойский

6. Владимир Гройсман - премьер-министр Украины

7. Юрий Косюк - бизнесмен, владелец и глава правления агрохолдинга Мироновский хлебопродукт

8. Виктор Пинчук

9. Александр Турчинов - экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

10. Артем Сытник - глава Национального антикоррупционного бюро Украины

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Владимир Зеленский рейтинг ринат ахметов топ-10 андрей богдан
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