Топ-10 влиятельных людей в Украине по версии НВ: кто они

Журнал Новое время опубликовал список 100 влиятельных людей Украины в 2019 году.
Первые три места списка возглавили президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Ринат Ахметов.
Главной особенностью списка стало его кардинальное обновление по сравнению с предыдущим годом: в нем появилось 35 новых имен. В издании заявляют, что ранее средний уровень обновления составлял пять, а максимум 10 имен.
Первая "десятка" рейтинга выглядит следующим образом:
1. Владимир Зеленский - президент Украины
2. Андрей Богдан - глава Офиса президента
3. Ринат Ахметов - украинский олигарх и самый богатый человек в стране
4. Игорь Коломойский - олигарх, совладелец группы Приват, экс-глава Днепропетровской ОГА
5. Виктор Пинчук - владелец корпорации Интерпайп, меценат, экс-нардеп
6. Арсен Аваков - министр внутренних дел
7. Сергей Шефир - первый помощник президента Украины, один из основателей Квартала 95
8. Петр Порошенко - пятый президент Украины
9. Дмитрий Разумков - глава партии Слуга народа
10. Виктор Медведчук - глава политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя, экс-глава Администрации президента Украины
Список влиятельной "десятки" в Украине в 2019 году обновился на 50%, если сравнивать его с прошлогодним рейтингом НВ. "Стабильности" ему придают лишь олигархи и министр внутренних дел.
В 2018 году топ-10 выглядел так:
1. Петр Порошенко
2. Ринат Ахметов
3. Арсен Аваков
4. Юлия Тимошенко - лидер партии Батькивщина, экс-премьер-министр Украины
5. Игорь Коломойский
6. Владимир Гройсман - премьер-министр Украины
7. Юрий Косюк - бизнесмен, владелец и глава правления агрохолдинга Мироновский хлебопродукт
8. Виктор Пинчук
9. Александр Турчинов - экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
10. Артем Сытник - глава Национального антикоррупционного бюро Украины
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